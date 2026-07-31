FRV 50 ME

Pulizia delle superfici con aspirazione automatica dell'acqua sporca per superfici molto grandi - questo significa FRV 50 Me. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C. FRV 50 Me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano da 10 m resistente alla temperatura. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C.