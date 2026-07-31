Quando si puliscono macchine, veicoli, sottocarri, facciate, tetti, ecc. Con idropulitrici, è possibile imbattersi in aree non raggiungibili con la lancia a spruzzo o solo con difficoltà. Il giunto articolato ad alta pressione risolve questo problema. Grazie all'infinita regolazione dell'angolo fino a 120 ° è possibile pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere, lasciando intatto nulla. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice o a una lancia telescopica.