H 10 Q HR tubo alta pressione
Tubo sostitutivo con connettore Quick Connect per attacchi rapidi. Per tutti gli strumenti Kärcher classe K 4-K 7 con avvolgitubo (fabbricati dal 2009).
Per pulizia rapida e comoda. Il tubo ad alta pressione di 10 metri si attacca facilmente a tutte le idropulitrici Kärcher tra la classe K 4 e K 7 con adattatori Quick Connect fabbricati dal 2009. Il tubo è lungo 10 metri e resiste fino a 60 C° di temperatura e 180 ar di pressione.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di ricambio da 10m
- Ampio raggio d'azione
Adattattore Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Sistema di aggancio rapido
- Per una facile pulizia
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|245 x 264 x 65
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Accessori
RICAMBI H 10 Q HR tubo alta pressione
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.