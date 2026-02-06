H 10 Q HR tubo alta pressione

Tubo sostitutivo con connettore Quick Connect per attacchi rapidi. Per tutti gli strumenti Kärcher classe K 4-K 7 con avvolgitubo (fabbricati dal 2009).

Per pulizia rapida e comoda. Il tubo ad alta pressione di 10 metri si attacca facilmente a tutte le idropulitrici Kärcher tra la classe K 4 e K 7 con adattatori Quick Connect fabbricati dal 2009. Il tubo è lungo 10 metri e resiste fino a 60 C° di temperatura e 180 ar di pressione.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di ricambio da 10m
  • Ampio raggio d'azione
Adattattore Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Sistema di aggancio rapido
  • Per una facile pulizia
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,9
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 245 x 264 x 65
Accessori
RICAMBI H 10 Q HR tubo alta pressione

