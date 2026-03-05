Kit accessori per pulizia bici
Pulizia e cura alla perfezione! Il kit di accessori per la pulizia di motociclette e biciclette include 1 spazzola per il lavaggio delle ruote, 1 spazzola per il lavaggio universale, 1 litro di Car Shampoo 3 in 1 e 1 VPS 160 S.
Il kit di accessori per la pulizia di moto e biciclette è un pratico set di pulizia e cura per veicoli a due ruote con e senza motore. Oltre a una spazzola di lavaggio universale per la pulizia delicata di diverse superfici, include anche una bottiglia di Car Shampoo 3 in 1 per una pulizia intensiva e allo stesso tempo delicata, una spazzola per il lavaggio delle ruote per un'efficace rimozione dello sporco anche in aree che sono di difficile accesso, così come la lancia corta Vario Power Jet Short 360 ° con regolazione della pressione infinitamente variabile e snodo regolabile a 360 °. Il kit di accessori è adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K2 - K7.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio universale
- Setole morbide che proteggono la superficie, per una pulizia profonda di tutti i tipi di superfici.
Shampoo per auto 3 in 1, 1 l
- Massima efficienza di pulizia, cura e protezione in una sola procedura.
Spazzola lavacerchioni
- Distribuzione uniforme dell'acqua a 360° per una pulizia perfetta, anche nei punti difficili da raggiungere.
Lancia Vario Power corta 360°
- Ideale per la pulizia di luoghi vicini ma difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,7
|Peso con imballo (kg)
|2,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|422 x 105 x 220
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- K 2 Premium Full Control Home
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
Aree di applicazione
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.