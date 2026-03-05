Il kit di accessori per la pulizia di moto e biciclette è un pratico set di pulizia e cura per veicoli a due ruote con e senza motore. Oltre a una spazzola di lavaggio universale per la pulizia delicata di diverse superfici, include anche una bottiglia di Car Shampoo 3 in 1 per una pulizia intensiva e allo stesso tempo delicata, una spazzola per il lavaggio delle ruote per un'efficace rimozione dello sporco anche in aree che sono di difficile accesso, così come la lancia corta Vario Power Jet Short 360 ° con regolazione della pressione infinitamente variabile e snodo regolabile a 360 °. Il kit di accessori è adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi K2 - K7.