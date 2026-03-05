Kit pulizia pavimenti
Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7.
Caratteristiche e vantaggi
PS 40 spazzolone lavasuperfici
- Prestazioni di pulizia extra potenti rispetto a una normale scrubber.
Detergente per legno 3 in 1, 1 l
- Per la massima efficienza di pulizia, cura e protezione in un'unica procedura.
Getto di schiuma Connect 'n' Clean FJ 10 C
- Per un cambio di detergente più veloce e comodo con un solo clic.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|3,3
|Peso con imballo (kg)
|4,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|744 x 303 x 759
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- K 2 Premium Full Control Home
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo