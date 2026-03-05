Kit pulizia pavimenti

Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7.

Caratteristiche e vantaggi
PS 40 spazzolone lavasuperfici
  • Prestazioni di pulizia extra potenti rispetto a una normale scrubber.
Detergente per legno 3 in 1, 1 l
  • Per la massima efficienza di pulizia, cura e protezione in un'unica procedura.
Getto di schiuma Connect 'n' Clean FJ 10 C
  • Per un cambio di detergente più veloce e comodo con un solo clic.
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 3,3
Peso con imballo (kg) 4,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 744 x 303 x 759
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Terrazzo