Lancia mangiasporco con ugello rotante DB180

Lancia con potente ugello rotante superiore per idropulitrici Kärcher di classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.

Potente su sporco molto ostinato: lo spazzaneve con ugello rotante superiore per tutte le idropulitrici Kärcher in classe K 7. Con il getto a punta rotante e le prestazioni su grandi aree, anche lo sporco atmosferico, come quello su superfici coperte di muschio o intemperie, può essere rimosso facilmente.

Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
  • Rimuove efficacemente lo sporco ostinato anche dalle superfici delicate
Potente pulizia ad alta pressione
  • Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Prestazioni di pulizia superiori del 100% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
Raccordo a baionetta
  • Estremamente facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 450 x 41 x 41

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Anche su sporco ostinato
  • Muri del giardino e in pietra
  • Muschio