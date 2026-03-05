Lancia mangiasporco con ugello rotante DB180
Lancia con potente ugello rotante superiore per idropulitrici Kärcher di classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.
Potente su sporco molto ostinato: lo spazzaneve con ugello rotante superiore per tutte le idropulitrici Kärcher in classe K 7. Con il getto a punta rotante e le prestazioni su grandi aree, anche lo sporco atmosferico, come quello su superfici coperte di muschio o intemperie, può essere rimosso facilmente.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
- Rimuove efficacemente lo sporco ostinato anche dalle superfici delicate
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Prestazioni di pulizia superiori del 100% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
Raccordo a baionetta
- Estremamente facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 41 x 41
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Anche su sporco ostinato
- Muri del giardino e in pietra
- Muschio