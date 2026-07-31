Con il profilo brevettato dell'ugello di potenza Kärcher per aumentare le prestazioni di pulizia di circa il 40%, la nostra lancia a spruzzo PowerControl 038 convince in alternativa alle macchine con funzione di servocomando. È possibile adattare le prestazioni di pulizia all'attività effettiva senza interrompere il lavoro utilizzando la regolazione della pressione a variazione continua. I detergenti vengono applicati tramite la speciale modalità a bassa pressione mentre l'angolo di lavoro ottimale viene selezionato mediante la regolazione integrata del livello di spruzzo. Il controllo è a portata di mano ed è molto facile da usare.