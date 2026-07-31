Lancia regolazione pressione imballato P
Regolazione della pressione infinitamente variabile durante il funzionamento direttamente nell'area di presa dell'operatore, in particolare per macchine senza funzione di servocomando. Le prestazioni di pulizia possono essere adattate al rispettivo compito in un istante. La modalità a bassa pressione per l'applicazione del detergente e la regolazione del livello del getto completano il prodotto.
Con il profilo brevettato dell'ugello di potenza Kärcher per aumentare le prestazioni di pulizia di circa il 40%, la nostra lancia a spruzzo PowerControl 038 convince in alternativa alle macchine con funzione di servocomando. È possibile adattare le prestazioni di pulizia all'attività effettiva senza interrompere il lavoro utilizzando la regolazione della pressione a variazione continua. I detergenti vengono applicati tramite la speciale modalità a bassa pressione mentre l'angolo di lavoro ottimale viene selezionato mediante la regolazione integrata del livello di spruzzo. Il controllo è a portata di mano ed è molto facile da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1