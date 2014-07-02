Lavasuperfici FR 30 ME
Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C
FR 30 ME detergente per superfici resistente all'acqua calda di alta qualità con involucro in acciaio inossidabile con una larghezza di lavoro di 300 mm, ideale per la pulizia interna, ad es. industria alimentare. Le caratteristiche includono doppi cuscinetti ceramici, ruote piroettanti antitraccia e raccordo per tubo di aspirazione integrato per la rimozione dell'acqua spray. Dati tecnici: max. 250 bar, 1300 l / h, 85 ° C. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|300
|Attacco filettato
|M 18
|Colore
|argento
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,2