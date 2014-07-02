Il pulitore di superficie FR 50 è resistente all'acqua calda, ha un alloggiamento in acciaio inossidabile e una larghezza di lavoro di 500 mm, adatto per la pulizia di grandi aree. FR 50 è dotato di doppi cuscinetti in ceramica, comoda maniglia di spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente integrato a bassa pressione. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente. Dati tecnici: max. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.