Lavasuperfici FR 50
Lavasuperfici FR 50
Il pulitore di superficie FR 50 è resistente all'acqua calda, ha un alloggiamento in acciaio inossidabile e una larghezza di lavoro di 500 mm, adatto per la pulizia di grandi aree. FR 50 è dotato di doppi cuscinetti in ceramica, comoda maniglia di spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente integrato a bassa pressione. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente. Dati tecnici: max. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|500
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Colore
|argento
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|13,9