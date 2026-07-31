Set accessori per biciclette
Il complemento ideale per un'idropulitrice Kärcher: la borsa per accessori per bici contiene pratici accessori sviluppati appositamente per la pulizia delle biciclette.
Perfetto per la pulizia della bicicletta: con gli accessori della borsa accessori bici ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 è possibile lavare le biciclette e l'attrezzatura ciclistica in modo accurato ma delicato. Il Multi Jet combina quattro tipi di getto in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testina. La spazzola dalla forma speciale con setole morbide rimuove anche lo sporco ostinato dalle zone difficili da raggiungere senza graffiare la zona verniciata. Il getto di schiuma e il detergente Natural Bike Cleaner con ingredienti naturali rimuovono efficacemente lo sporco tipico della bicicletta proteggendo tutti i componenti. Il panno assorbente in microfibra garantisce la brillantezza finale. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi.
Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1Combina quattro tipi di getto (getto puntuale, piatto, nebulizzato e getto continuo) in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testa dell'ugello.
Getto di schiuma e Natural Bike CleanerDetergente naturale, scioglie efficacemente lo sporco tipico delle biciclette proteggendo anche tutti i componenti della bici. Può essere utilizzato con il getto di schiuma o con il flacone spray.
Spazzola per biciLa spazzola dalla forma speciale con setole morbide rimuove anche lo sporco ostinato dalle zone difficili da raggiungere senza graffiare la vernice.
Panno in microfibra
- Panno in microfibra morbido e assorbente per lucidare la bici dopo la pulizia e prevenire le macchie d'acqua.
Sacca porta accessori SC 1
- Realizzato in tessuto lavabile in lavatrice e idrorepellente, ideale per viaggiare.
- Tutti gli accessori riposti in un unico posto e spazio extra per ulteriore attrezzatura da bici.
- La borsa può essere riposta nel serbatoio dell'acqua vuoto insieme al Kärcher OC 4.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|220 x 220 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori