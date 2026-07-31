Perfetto per la pulizia della bicicletta: con gli accessori della borsa accessori bici ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 è possibile lavare le biciclette e l'attrezzatura ciclistica in modo accurato ma delicato. Il Multi Jet combina quattro tipi di getto in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testina. La spazzola dalla forma speciale con setole morbide rimuove anche lo sporco ostinato dalle zone difficili da raggiungere senza graffiare la zona verniciata. Il getto di schiuma e il detergente Natural Bike Cleaner con ingredienti naturali rimuovono efficacemente lo sporco tipico della bicicletta proteggendo tutti i componenti. Il panno assorbente in microfibra garantisce la brillantezza finale. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi.