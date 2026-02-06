Shoe!Cleaner
Lo Shoe!Cleaner è l'accessorio perfetto per la pulizia accurata di calzature sportive e casual. Per i pulitori ad estrazione SE 3 Compact, 4, 5 e 6.
L'innovativo pulitore Kärcher Shoe!Cleaner vari tipi di calzature sportive e casual in modo rapido, accurato e senza lasciare gocce. In questo modo è facile pulire scarpe da corsa, scarponi da trekking o anche scarpe da ginnastica alla moda, ad esempio, all'interno della casa senza sporcare gli ambienti. Grazie alle corone di spazzole sostituibili, è possibile pulire rapidamente e a fondo sia la suola che la tomaia delle scarpe. Le morbide setole consentono una pulizia efficace e delicata anche dei materiali più delicati. Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua durante la pulizia, le scarpe si asciugano in pochissimo tempo. Shoe!Cleaner convince anche per la funzione di pulizia del sistema, che impedisce agli accessori di sporcarsi durante la pulizia. Lo Shoe!Cleaner è quindi l'accessorio ideale e affidabile per completare gli aspiratori lavatappeto SE 3 Compact, SE 4, SE 5 e SE 6 per tutte le operazioni di pulizia delle scarpe.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativa tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliCorona di spazzole sostituibile per una pulizia accurata di suole e tomaie di scarpe. Applicazione senza gocciolamenti perché l'acqua viene aspirata automaticamente durante il processo di pulizia. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Utilizzo semplice ed efficaceLa funzione di pulizia del sistema evita che gli accessori si sporchino durante le operazioni di pulizia. Le mani rimangono pulite e gli accessori possono essere riposti subito dopo l'uso. Intuitivo
Setole morbideLo sporco viene rimosso dalle scarpe in modo accurato e delicato. Non lascia tracce quando si puliscono superfici delicate.
Adatto per le idropulitrici a spruzzo SE 3 Compact, SE 4, SE 5 e SE 6 di Kärcher
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|124 x 65 x 44
- Stivali e scarponcini