L'innovativo pulitore Kärcher Shoe!Cleaner vari tipi di calzature sportive e casual in modo rapido, accurato e senza lasciare gocce. In questo modo è facile pulire scarpe da corsa, scarponi da trekking o anche scarpe da ginnastica alla moda, ad esempio, all'interno della casa senza sporcare gli ambienti. Grazie alle corone di spazzole sostituibili, è possibile pulire rapidamente e a fondo sia la suola che la tomaia delle scarpe. Le morbide setole consentono una pulizia efficace e delicata anche dei materiali più delicati. Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua durante la pulizia, le scarpe si asciugano in pochissimo tempo. Shoe!Cleaner convince anche per la funzione di pulizia del sistema, che impedisce agli accessori di sporcarsi durante la pulizia. Lo Shoe!Cleaner è quindi l'accessorio ideale e affidabile per completare gli aspiratori lavatappeto SE 3 Compact, SE 4, SE 5 e SE 6 per tutte le operazioni di pulizia delle scarpe.