La spazzola per dettagli combina l'effetto di un getto d'acqua piatto e il potere pulente meccanico delle setole per una pulizia approfondita di aree difficili da raggiungere e angolate, ad esempio sulle biciclette. Lo sporco viene sciolto e lavato via direttamente. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando si aziona il grilletto del dispositivo, il consumo d'acqua può essere controllato in modo molto efficiente e personalizzato. In questo modo, la durata della batteria viene preservata. La spazzola è montata direttamente sulla pistola a grilletto. La testina può essere sostituita se necessario. La spazzola per la pulizia dei dettagli è compatibile con tutti i pulitori mobili per esterni OC 3.