Spazzola piccola
La spazzola piccola per la pulizia mobile garantisce la rimozione mirata dello sporco nei punti più difficili da raggiungere. Può essere montata sulla pistola a grilletto dell'idropulitrice.
La spazzola per dettagli combina l'effetto di un getto d'acqua piatto e il potere pulente meccanico delle setole per una pulizia approfondita di aree difficili da raggiungere e angolate, ad esempio sulle biciclette. Lo sporco viene sciolto e lavato via direttamente. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando si aziona il grilletto del dispositivo, il consumo d'acqua può essere controllato in modo molto efficiente e personalizzato. In questo modo, la durata della batteria viene preservata. La spazzola è montata direttamente sulla pistola a grilletto. La testina può essere sostituita se necessario. La spazzola per la pulizia dei dettagli è compatibile con tutti i pulitori mobili per esterni OC 3.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola delicata ma efficace per i dettagliRimozione accurata dei depositi di sporco anche nelle aree più difficili da raggiungere.
Testina rimovibileFacile installazione a posteriori per una pulizia igienica in qualsiasi momento.
Montabile sulla pistola a grillettoUtilizzo con una sola mano per una maggiore flessibilità.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 35 x 48
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Aree difficili da raggiungere.
RICAMBI Spazzola piccola
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