Spazzola piccola

La spazzola piccola per la pulizia mobile garantisce la rimozione mirata dello sporco nei punti più difficili da raggiungere. Può essere montata sulla pistola a grilletto dell'idropulitrice.

La spazzola per dettagli combina l'effetto di un getto d'acqua piatto e il potere pulente meccanico delle setole per una pulizia approfondita di aree difficili da raggiungere e angolate, ad esempio sulle biciclette. Lo sporco viene sciolto e lavato via direttamente. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando si aziona il grilletto del dispositivo, il consumo d'acqua può essere controllato in modo molto efficiente e personalizzato. In questo modo, la durata della batteria viene preservata. La spazzola è montata direttamente sulla pistola a grilletto. La testina può essere sostituita se necessario. La spazzola per la pulizia dei dettagli è compatibile con tutti i pulitori mobili per esterni OC 3.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola piccola: Spazzola delicata ma efficace per i dettagli
Spazzola delicata ma efficace per i dettagli
Rimozione accurata dei depositi di sporco anche nelle aree più difficili da raggiungere.
Spazzola piccola: Testina rimovibile
Testina rimovibile
Facile installazione a posteriori per una pulizia igienica in qualsiasi momento.
Spazzola piccola: Montabile sulla pistola a grilletto
Montabile sulla pistola a grilletto
Utilizzo con una sola mano per una maggiore flessibilità.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 35 x 48
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Aree difficili da raggiungere.
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