Spazzola Universale
La spazzola universale è montata sulla pistola dell'idropulitrice. Rimuove lo sporco ostinato e protegge i componenti delicati.
La spazzola universale, che può essere montata sulla pistola dell'idropulitrice, scioglie lo sporco ostinato e contemporaneamente lo sciacqua via. Le setole morbide proteggono le superfici delicate senza compromettere le prestazioni di pulizia. Il pennello ha setole dappertutto ed è quindi ideale per la pulizia delle superfici, ma è adatto anche per geometrie complesse come le ruote delle biciclette.
Caratteristiche e vantaggi
Può essere collegato alla pistola
- Una mano rimane libera.
Setole morbide
- Rimuovere lo sporco ostinato e lo sciacqua via.
Setole dappertutto
- Per la pulizia anche in luoghi scomodi.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 80 x 80
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Passeggini
- Giocattoli e carretti
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)