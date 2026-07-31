La spazzola universale, che può essere montata sulla pistola dell'idropulitrice, scioglie lo sporco ostinato e contemporaneamente lo sciacqua via. Le setole morbide proteggono le superfici delicate senza compromettere le prestazioni di pulizia. Il pennello ha setole dappertutto ed è quindi ideale per la pulizia delle superfici, ma è adatto anche per geometrie complesse come le ruote delle biciclette.