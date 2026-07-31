Spazzola Universale

La spazzola universale è montata sulla pistola dell'idropulitrice. Rimuove lo sporco ostinato e protegge i componenti delicati.

La spazzola universale, che può essere montata sulla pistola dell'idropulitrice, scioglie lo sporco ostinato e contemporaneamente lo sciacqua via. Le setole morbide proteggono le superfici delicate senza compromettere le prestazioni di pulizia. Il pennello ha setole dappertutto ed è quindi ideale per la pulizia delle superfici, ma è adatto anche per geometrie complesse come le ruote delle biciclette.

Caratteristiche e vantaggi
Può essere collegato alla pistola
  • Una mano rimane libera.
Setole morbide
  • Rimuovere lo sporco ostinato e lo sciacqua via.
Setole dappertutto
  • Per la pulizia anche in luoghi scomodi.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 80 x 80
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Passeggini
  • Giocattoli e carretti
  • Stivali e scarponcini
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)