T-Racer - Ugelli di ricambio

Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5.

Ugelli di ricambio grigi di alta qualità per una facile sostituzione degli ugelli T-Racer. Adatto per la sostituzione di ugelli per le classi di apparecchi K2-K5 (T 250, T 300, T 400).

Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
  • ugelli di ricambio facili e veloci da montare
  • Durevole e di alta qualità
Getto piatto ad alta pressione
  • Deterge in modo uniforme e rimuove lo sporco ostinato.
  • Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
Potente pulizia ad alta pressione
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 90 x 125 x 30