T-Racer - Ugelli di ricambio
Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5.
Ugelli di ricambio grigi di alta qualità per una facile sostituzione degli ugelli T-Racer. Adatto per la sostituzione di ugelli per le classi di apparecchi K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
- ugelli di ricambio facili e veloci da montare
- Durevole e di alta qualità
Getto piatto ad alta pressione
- Deterge in modo uniforme e rimuove lo sporco ostinato.
- Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
Potente pulizia ad alta pressione
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|90 x 125 x 30