Tubo flessibile di aspirazione
Il tubo di aspirazione per la pulizia mobile è montato sull'idropulitrice e consente l'uso di fonti d'acqua alternative come pozzi e taniche d'acqua.
Con il tubo di aspirazione per la pulizia mobile, è anche possibile collegare l'idropulitrice a fonti d'acqua alternative come pozzi e taniche d'acqua. A tale scopo, il serbatoio viene rimosso dal dispositivo, l'adattatore per rubinetto sul tubo flessibile è collegato alla filettatura di collegamento e l'altra estremità del tubo flessibile con filtro viene posizionata nell'acqua. Attivando quindi la pistola a grilletto, il dispositivo aspira l'acqua. Il filtro garantisce in modo affidabile che non penetri acqua sporca nel dispositivo. Può essere rimosso per la pulizia e sciacquato sotto l'acqua corrente. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, il tubo di aspirazione offre un ampio raggio di azione.
Caratteristiche e vantaggi
Montato sul dispositivo
- Sostituisce il serbatoio dell'acqua.
Fonti d'acqua alternative
- Nessun limite alla quantità d'acqua.
Filtro integrato
- Impedisce all'acqua sporca di entrare nel dispositivo.
Grande raggio d'azione
- 2 m di lunghezza.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|198 x 144 x 48