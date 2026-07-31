Con il tubo di aspirazione per la pulizia mobile, è anche possibile collegare l'idropulitrice a fonti d'acqua alternative come pozzi e taniche d'acqua. A tale scopo, il serbatoio viene rimosso dal dispositivo, l'adattatore per rubinetto sul tubo flessibile è collegato alla filettatura di collegamento e l'altra estremità del tubo flessibile con filtro viene posizionata nell'acqua. Attivando quindi la pistola a grilletto, il dispositivo aspira l'acqua. Il filtro garantisce in modo affidabile che non penetri acqua sporca nel dispositivo. Può essere rimosso per la pulizia e sciacquato sotto l'acqua corrente. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, il tubo di aspirazione offre un ampio raggio di azione.