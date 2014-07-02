Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per pistola modello "Best" con adattatore Quick Connect. Tubo di gomma di prolunga da 10 m per una maggiore flessibilità adatto per idropulitrici. Basta collegare tra la pistola Quick Connect e il vecchio tubo flessibile ad alta pressione. Tubo flessibile di alta qualità, rinforzato in acciaio per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 180 bar e temperature fino a 80 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto per idropulitrici da K 3 a K 7 Kärcher dal 2008, dove il tubo flessibile è collegato alla pistola per adattatore Quick Connect.