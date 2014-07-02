Tubo prolunga flessibile 10m/16MPa/verp.

Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di alta qualità da 10 m, acciaio rinforzato per una maggiore durata. Per le serie da K 3 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra pistola grilletto e tubo flessibile ad alta pressione.

Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per pistola modello "Best" con adattatore Quick Connect. Tubo di gomma di prolunga da 10 m per una maggiore flessibilità adatto per idropulitrici. Basta collegare tra la pistola Quick Connect e il vecchio tubo flessibile ad alta pressione. Tubo flessibile di alta qualità, rinforzato in acciaio per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 180 bar e temperature fino a 80 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto per idropulitrici da K 3 a K 7 Kärcher dal 2008, dove il tubo flessibile è collegato alla pistola per adattatore Quick Connect.

Caratteristiche e vantaggi
Prolunga tubo di 10m
  • Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Tubo in gomma con inserti in acciaio
  • Durevole e di alta qualità
Adattattore Quick Connect
  • Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (bar) 180
Lunghezza (m) 10
Colore nero
Peso (kg) 2,6
Peso con imballo (kg) 2,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 240 x 240 x 115