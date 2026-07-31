Detergente concentrato CP 935, 20l

Detergente concentrato molto efficace al profumo di mela per autolavaggi. Rimuove lo sporco ostinato come polvere, olio, lubrificante, residui d'insetti, resina di albero e fango.

Idropulitrice CP 935 estremamente economica con fresco profumo di mela per la pulizia accurata di auto e biciclette nelle stazioni di lavaggio self-service. Il potente concentrato detergente è particolarmente efficace e scioglie anche i residui più ostinati lasciati da olio, grasso, linfa degli alberi, fango e insetti. Allo stesso tempo vanta straordinarie proprietà ecocompatibili: i tensioattivi contenuti nel CP 935 sono biodegradabili secondo l'OCSE e separa molto rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio, rendendolo ideale per questo scopo. Con un massimo di 50 lavaggi per litro, il detersivo ad alta pressione di Kärcher è anche molto economico.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12
Peso (kg) 20,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 21,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 430
Prodotto
  • Detergente potente per il lavaggio di veicoli in alta pressione
  • Elimina macchie di olio, lubrificante, resina, fango e resdiui di insetti
  • Rapida efficacia
  • Altamente produttivo
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Detergente concentrato CP 935, 20l
Detergente concentrato CP 935, 20l
Detergente concentrato CP 935, 20l
Detergente concentrato CP 935, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Accessori