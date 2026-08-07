モバイル高圧洗浄機専用のランスです。モバイル高圧洗浄機シリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。

※洗浄する際は、ランスの先端にノズルの接続が必要です。

※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。