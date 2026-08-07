モバイル高圧洗浄機用 ランス
モバイル高圧洗浄機専用のランスです。本体とアクセサリーの接続に使用します。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
モバイル高圧洗浄機専用のランスです。モバイル高圧洗浄機シリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。
※洗浄する際は、ランスの先端にノズルの接続が必要です。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
製品特長
クイックコネクトアダプターを使用して、モバイル高圧洗浄機シリーズおよびOC 6-18アクセサリーを接続
- 人間工学的な操作でノズルを簡単に交換できます。
青色にコーティングされた差し込み口
- 適合する本体やアクセサリーを色でわかりやすく区別できます。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|384 x 40 x 37