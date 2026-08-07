パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m DN6 R1/8
全長30ｍの配管洗浄用のクリーニングホースです。接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力：12MPaまで、内径DN6、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
全長30ｍの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様：接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力：12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
製品特長
非常に柔軟な PVC 高圧ホース
- 超軽量で最適な操作性。
- 最大 120 バールの圧力に耐えます。
接続 : 1/8"
- パイプ洗浄用ノズルに対応しています。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (bar)
|140
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|長さ (m)
|30
|梱包重量 (kg)
|2.6
パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m DN6 R1/8 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。