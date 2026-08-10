Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品（認定番号24 167 001）。小麦ふすまとトウモロコシ由来の界面活性剤を含む、99％以上の自然由来の成分で作られており、鉱物油、マイクロプラスチック、着色料、シリコンオイル、リン酸塩は含まれていません。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。

ウールセーフ認証製品。汚れをしっかり落としつつウール繊維へのダメージを最小限に抑えます。

ケルヒャーiCapsolテクノロジーにより汚れはカプセル状に封じ込められ、乾燥、結晶化したものはアップライトクリーナーで簡単に吸引できます。これによりすすぎ時間を節約できます。

分子レベルでのニオイ除去機能も備えています。

ハザードマークが無いため保管～輸送～使用まで取扱いが容易です。