Limpiador de madera, 1l
Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.
Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|100 x 100 x 215