Limpiador de madera, 1l

Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 100 x 100 x 215
