Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen ontworpen voor een snelle en eenvoudige omschakeling van de straal door aan de sproeier te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk puntstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing mogelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.