Hogedrukreiniger HD 6/15 M St
Stationaire, compacte motor- / pompunit HD 6/15 M St met AC-motor, wandmontage, 600 liter spoelcapaciteit per uur en automatische drukontlasting.
De nieuw ontwikkelde 3-zuiger axiaalpomp met en geharde roestvrijstalen zuigers vormt het hart van onze krachtige motor / pompeenheid HD 6/15 M St met AC-motor. Het maakt het mogelijk de energie-efficiëntie en het reinigingsvermogen met wel 20 procent te verhogen, garandeert een lange levensduur en zorgt moeiteloos voor een werkdruk van 150 bar. Ter bescherming van de pomp is een fijn waterfilter geïnstalleerd dat op betrouwbare wijze vuildeeltjes uit het proceswater verwijdert. De automatische drukontlasting beschermt ook de pomp en andere hogedrukcomponenten tegen mogelijke belastingen in stand-by modus. Daarnaast is het mid-range toestel uitermate service- en gebruiksvriendelijk waardoor alle belangrijke componenten goed bereikbaar zijn. Staand of liggend: aan de achterzijde van het apparaat zit een slimme 3-puntsmontage voor eenvoudige verticale montage op wanden (of horizontaal als inbouwapparaat).
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruikOntworpen voor staand en liggend gebruik.
Voorbereid voor stationair gebruikEenvoudige en robuuste 3-punts montagesteun op de achterzijde voor bevestiging aan de wand. Zeer plaatsbesparende, compacte bouwwijze. Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|20,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 M St
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.