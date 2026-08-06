Hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage
Zeer robuuste, mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage met 3-zuiger axiaalpomp en stalen buizenframe ter bescherming van de pompunit, ontworpen voor dagelijks commercieel gebruik.
Staand of liggend: de koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage overwint elke situatie bij zwaar, dagelijks commercieel gebruik. Het mobiele, zeer robuuste apparaat is uitgerust met een nieuwe axiaalpomp met 3 zuigers en een messing cilinderkop, waardoor de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie tot 20 procent kunnen worden verhoogd. Automatische drukontlasting is geïntegreerd om alle hogedrukcomponenten te beschermen en er is een extra waterfilter geïnstalleerd voor de pomp zelf. De HD 6/15 M Cage is ontworpen om zeer servicevriendelijk te zijn en is uitgerust met een gepoedercoat stalen buizenframe, waardoor de hogedrukreiniger zelfs de zwaarste toepassingen zonder schade aankan. Ons innovatieve EASY!Force hogedrukpistool, dat de terugstootkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren, evenals de EASY!Lock snelsluitingen voor 5 keer sneller hanteren dan conventionele verbindingen zonder concessies te doen robuustheid en levensduur aan boord.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustEen robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Het stalen buisframe is ook ideaal voor het eenvoudig bevestigen en vastsjorren van het apparaat in het servicevoertuig. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Gemakkelijk te onderhoudenEenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat. Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 25
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|34
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|38,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 M Cage
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.