Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus

Compacte hogedrukreiniger HD 6/15 MX met wisselstroommotor en een slanghaspel voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang, 150 bar werkdruk en een automatische drukontlasting.

Wisselstroom aangedreven verrijdbare hogedrukreiniger HD 6/15 MX met drukschakelaar, geïntegreerde slanghaspel voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang evenals talrijke ophang- en opbergmogelijkheden voor toebehoren. Een nieuw ontwikkelde robuuste axiaalpomp, met 3 plunjers en messing-cilinderkop, garandeert lange levensduren voor de makkelijk verplaatsbare en eenvoudig op te bergen reinigers, verlaagt het energieverbruik en verbetert tegelijkertijd de reinigingsprestaties tot wel rond de 20%. Onvermoeibaar werken en tijdbesparend op- en afbouwen dankzij het EASY!Force-hogedrukpistool, die de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock-snelkoppelingen die zich - in vergelijking met conventionele koppelingen - 5 keer sneller laten bedienen zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. De automatische drukontlasting beschermt effectief en betrouwbaar de hogedruk-componenten tegen belasting in de stand-by modus. Hogedrukpomp en elektronische componenten zijn bijzonder makkelijk bereikbaar dankzij de onderhoudsvriendelijke constructie.

Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspel
  • Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
  • Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.
  • Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaard
  • Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
  • Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Apparatuur van hoge kwaliteit
  • Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
  • Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor.
  • Hoogwaardige messing cilinderkop.
Intelligente opberging van toebehoren
  • Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
  • Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
  • Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
  • Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
  • Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
  • Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Flexibel in gebruik
  • Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
  • Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Gemakkelijk te onderhouden
  • Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
  • Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
  • Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
  • Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
  • EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
  • Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
  • 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 560
Watertoevoer temperatuur (°C) 60
werk druk (bar/MPa) 150 / 15
Max. druk (bar/MPa) 225 / 22,5
Vermogen (kW) 3,1
Stroomkabel (m) 5
Waterinlaat 3/4″
Kleur Antraciet
Gewicht (met accessoires) (kg) 35,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 39
Afmetingen (L × B × H) (mm) 400 x 455 x 966

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force
  • Spuitlans: 840 mm
  • Powersproeier
  • Vuilfrees

Uitvoering

  • Lengte van de hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Flex
  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • ANTI!Twist
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 MXA Plus 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.