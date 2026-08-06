Hogedrukreiniger HD 6/15 MXA Plus
Compacte hogedrukreiniger HD 6/15 MX met wisselstroommotor en een slanghaspel voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang, 150 bar werkdruk en een automatische drukontlasting.
Wisselstroom aangedreven verrijdbare hogedrukreiniger HD 6/15 MX met drukschakelaar, geïntegreerde slanghaspel voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang evenals talrijke ophang- en opbergmogelijkheden voor toebehoren. Een nieuw ontwikkelde robuuste axiaalpomp, met 3 plunjers en messing-cilinderkop, garandeert lange levensduren voor de makkelijk verplaatsbare en eenvoudig op te bergen reinigers, verlaagt het energieverbruik en verbetert tegelijkertijd de reinigingsprestaties tot wel rond de 20%. Onvermoeibaar werken en tijdbesparend op- en afbouwen dankzij het EASY!Force-hogedrukpistool, die de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock-snelkoppelingen die zich - in vergelijking met conventionele koppelingen - 5 keer sneller laten bedienen zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. De automatische drukontlasting beschermt effectief en betrouwbaar de hogedruk-componenten tegen belasting in de stand-by modus. Hogedrukpomp en elektronische componenten zijn bijzonder makkelijk bereikbaar dankzij de onderhoudsvriendelijke constructie.
Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspel
- Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
- Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.
- Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaard
- Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
- Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|35,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|39
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 MXA Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.