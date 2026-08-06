Hogedrukreiniger HD 6/15 M Plus
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M met wisselstroommotor en axiaalpomp met 3 plunjers. Compacte, betrouwbare hogedrukreiniger met hoge reinigingsprestaties en energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.
Onze mobiele en onverwarmde hogedrukreiniger HD 6/15 M is standaard uitgerust met diverse innovatieve functies voor veilig en comfortabel werken. Automatische drukontlasting beschermt bijvoorbeeld hogedrukcomponenten in de stand-by-modus, terwijl het innovatieve EASY! Force hogedrukpistool de terugstootkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht naar nul te reduceren. De EASY!Lock-snelkoppelingen maken het werken een stuk makkelijker dan de traditionele schroefverbindingen, ze zijn 5 keer sneller te koppelen en te ontkoppelen zonder concessies te doen aan de robuustheid en duurzaamheid. Het apparaat is ontworpen voor staand en liggend gebruik en kan daardoor zeer flexibel worden ingezet. De robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop realiseert een circa 20 procent hogere reinigingskracht en energie-efficiëntie. De diverse mogelijkheden om toebehoren weg te zetten en transportveilig op te bergen en de servicevriendelijke constructie ronden het intelligente concept van de HD 6/15 M af.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruikOntworpen voor staand en liggend gebruik. Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Grote mobiliteitMet één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt. Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd. Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|30
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|33,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 M Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.