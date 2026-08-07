Pressure regulating jet pipe packaged Po
Voor elke reinigingstaak de juiste reinigingsprestatie met onze PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 042. Traploze, precieze drukverstelling direct bij de handgreep.
Zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk: Met de traploze drukverstelling van onze PowerControl-spuitlans 042 stemt u de reinigingsprestatie optimaal af op wat u aan het schoonmaken bent, zonder het werk te onderbreken. De drukverstelling is ergonomisch direct bij de handgreep geplaatst waardoor de bediening zeer eenvoudig is. De gepatenteerde Kärcher powersproeier zorgt daarnaast voor een circa 40 procent hogere reinigingsprestatie. In de speciale lagedrukmodus kunt u reinigingsmiddel gericht aanbrengen en ook de werkhoek kunt u met de innovatieve verstelling van het straalniveau traploos aanpassen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
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Reserveonderdelen Pressure regulating jet pipe packaged Po
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