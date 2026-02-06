Hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus met AC-voeding en axiale 3zuigerpomp. Compact, betrouwbaar apparaat met hoge reinigingsprestaties en energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.
Onze mobiele en onverwarmde hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus is uitgerust met tal van innovatieve uitrustingskenmerken voor veilig en comfortabel werken. De automatische drukontlasting beschermt bijvoorbeeld hogedrukcomponenten tegen spanning tijdens stand-by, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock snelsluitingen zorgen voor een 5 keer snellere hantering in vergelijking met conventionele schroefverbindingen zonder afbreuk te doen aan de robuustheid en duurzaamheid. Het apparaat is geschikt voor rechtop en horizontaal gebruik en biedt daarom een grote flexibiliteit in gebruik. De robuuste axiale pomp met 3 zuigers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingskracht en energie-efficiëntie met ongeveer 20 procent. Talrijke opties voor het opbergen en transporteren van accessoires en een zeer servicevriendelijk apparaatontwerp ronden het doordachte concept van de HD 6/16-4 M Plus af.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|tot 60
|werk druk (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. druk ( )
|240 / 24
|Vermogen (kW)
|3,3
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|37
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|40,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/16-4 M Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.