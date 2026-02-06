Hogedrukreiniger HD 8/18-4 Cage ST *EU
Zeer robuuste koudwater hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Cage met gepoedercoat stalen buisframe voor zware industriële toepassingen en maximale bescherming van de pompeenheid.
Mobiele hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Cage in bijzonder robuuste Cage-uitvoering met gepoedercoat stalen buisframe ter bescherming bij zwaar, mobiel gebruik en veelvuldig vervoer. Het apparaat is onderhoudsvriendelijk en ontwikkeld voor staand en liggend gebruik om de gebruiker optimale flexibiliteit en stabiliteit te bieden. Dankzij het EASY!Force-hogedrukpistool dat de terugslag van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul terug te brengen, en de EASY!Lock-snelsluitingen die u in vergelijking met traditionele verbindingen vijf keer sneller aanbrengt zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid, kunt u lang werken zonder vermoeid te raken en bespaart u tijd bij de (de-)montage. De waterhoeveelheid en werkdruk kunnen bovendien met Servo Control direct op het pistool worden ingesteld. Aangedreven door een 4-polige, langzaam lopende driefasige motor met drukschakelaarbesturing verlaagt de 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop het energieverbruik met circa 20 procent. Om de hogedrukcomponenten te beschermen, is het apparaat standaard voorzien van een automatische drukontlasting en een groot waterfijnfilter.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustEen robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Het stalen buisframe is ook ideaal voor het eenvoudig bevestigen en vastsjorren van het apparaat in het servicevoertuig. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Gemakkelijk te onderhoudenEenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat. Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|760
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|44,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|48,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 Cage ST *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.