Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Uitstekende prestatiegegevens (watervolume per uur van 760 l bij een werkdruk van 180 bar) en een handige slanghaspel zorgen ervoor dat de HD 8 / 18-4 MXA Plus opvalt in dagelijks commercieel gebruik.
Onze compacte, mobiele, onverwarmde HD 8 / 18-4 MXA Plus hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam draaiende driefasige motor maakt indruk met een breed scala aan apparatuur, een onderhoudsvriendelijk ontwerp en een hoge gebruiksflexibiliteit. Een geïntegreerde slanghaspel maakt het hanteren van de hogedrukslang oneindig veel gemakkelijker en de nieuw ontwikkelde robuuste axiaalpomp met 3 zuigers en koperen cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en de energie-efficiëntie met maar liefst 20% en zorgt tegelijkertijd voor een lange levensduur. De hoogwaardige componenten worden beschermd door een automatische overdrukvoorziening en een groot waterfilter. Innovatieve oplossingen zorgen ervoor dat u moeiteloos kunt werken en tijd bespaart bij het bevestigen en verwijderen: het EASY! Force-hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nulte verminderen, terwijl de EASY! Lock-snelsluiting ontgrendelingskoppelingen maken een bediening mogelijk die vijf keer sneller is dan conventionele schroefverbindingen zonder concessies te doen aan robuustheid of levensduur. Dankzij slimme oplossingen kunnen accessoires tot en met de optionele bekerschuimlans direct op de machine worden opgeborgen voor veilig transport.
Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspelMaximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang. Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen. Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaardVergroot het grondoppervlak van het apparaat. Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|45,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|49,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo-besturing
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.