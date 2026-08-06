Hogedrukreiniger HD 7/14-4 MXA Plus
Compacte HD 7 / 14-4 MX hogedrukreiniger met AC-motor, slanghaspel voor gemakkelijke bediening van de hogedrukslang, 140 bar werkdruk en automatische drukontlasting.
Door wisselstroom aangedreven HD 7 / 14-4 MX mobiele hogedrukreiniger met drukschakelaarbediening, geïntegreerde slangenwagen voor gemakkelijke bediening van de hogedrukslang en talrijke opberg- en opbergmogelijkheden voor accessoires. Een nieuw ontwikkelde robuuste axiaalpomp met 3 zuigers en koperen cilinderkop garandeert dat de gemakkelijk wendbare en gemakkelijk op te bergen machine een lange levensduur heeft, terwijl de energiebehoefte wordt verlaagd en tegelijkertijd de reinigingsprestaties met respectievelijk ongeveer 20% worden verbeterd. Het EASY! Force-hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul terug te brengen, en de EASY! Lock-snelkoppelingen, die een bediening mogelijk maken die vijf keer sneller is dan conventionele schroefverbindingen, zonder concessies te doen aan de robuustheid of de levensduur, zorgt u ervoor dat u kunt werken zonder moe te worden en bespaart u tijd voor bevestiging en verwijdering. De automatische drukontlastingsfunctie beschermt de hogedrukcomponenten effectief en betrouwbaar tegen belastingen in stand-by modus. De hogedrukpomp en elektronische componenten zijn bijzonder gemakkelijk toegankelijk dankzij het onderhoudsvriendelijke machineontwerp.
Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspel
- Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
- Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.
- Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaard
- Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
- Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|140 / 14
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Vermogen (kW)
|3,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|43,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|47
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 7/14-4 MXA Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.