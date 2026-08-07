WV 5 laadstation en vervangaccu

Kit bestaande uit een laadstation en een vervangaccu voor de Window Vac WV 5.

Kit bestaande uit een laadstation en een vervangaccu voor de Window Vac WV 5. Zowel de vervangaccu als de Window Vac kunnen beiden worden geladen en opgeborgen in het laadstation.

Kenmerken en voordelen
Vervangbatterij voor eindeloos schoonmaken
Handige lader
Degelijke opberging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Accu type Lithium-ion accu
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 200 x 132 x 50