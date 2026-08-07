WV 5 laadstation en vervangaccu
Kit bestaande uit een laadstation en een vervangaccu voor de Window Vac WV 5.
Kit bestaande uit een laadstation en een vervangaccu voor de Window Vac WV 5. Zowel de vervangaccu als de Window Vac kunnen beiden worden geladen en opgeborgen in het laadstation.
Kenmerken en voordelen
Vervangbatterij voor eindeloos schoonmaken
Handige lader
Degelijke opberging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 132 x 50