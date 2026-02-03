Accu aangedreven ruitenreiniger WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N: Window Vac op accu, spuitfles met microvezeldoekje, schoonmaakmiddel, laadstation en verwisselbare accu. Voor druppelvrij, streeploos en non-stop reinigen.
Glazenwassen op het hoogste niveau: de accu WV 5 Plus N van Kärcher – de uitvinder van de op accu werkende Window Vac – maakt moeiteloze, streep- en druppelvrije ruitenreiniging mogelijk met absoluut perfecte resultaten. De set van de WV 5 Plus N bestaat uit een Window Vac op accu, een smal zuigmondstuk (speciaal ontworpen voor traliewerkramen en smalle raamoppervlakken), een spuitfles met microvezelwisser, reinigingsmiddel, een laadstation en een verwisselbare accu (voor non-stop schoonmaken). Het perfecte samenspel tussen de spuitfles en de microvezeldoek zorgt voor een bijzonder effectieve reiniging. De looptijd van de accu is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de vorige serie. De afstandhouders op de zuigmond zorgen voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de (kit)randen. Een ander pluspunt zijn de zachte componenten in de handgreep van het apparaat, die ervoor zorgen dat de WV 5 nog comfortabeler in de hand ligt dan de vorige reeks apparaten. Het laadstation kan worden gebruikt voor het opladen van individuele accu's, maar ook voor het veilig opbergen en opladen van de complete Window Vac.
Kenmerken en voordelen
Inclusief vervangaccu en opladerPoetsen zonder pauze dankzij extra accu.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaal je perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met indicatie van accuniveauDoor de zachte handgreep ligt het apparaat aanzienlijk beter in de hand. Drie LED's boven de aan-uitknop geven het huidige laadniveau aan.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen schoonmaken gaat met de accu-aangedreven Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|185
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 210
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: Verwisselbare accu voor de WV 5 en WVP 10 (2 stuks)
- Oplader: Oplader + oplaadstation (elk 1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 5 Plus N Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.