Accu aangedreven ruitenreiniger WV 5 Plus
De Window Vac set WV 5 Plus op accu zorgt in een mum van tijd voor schone, streep- en druipvrije ramen. De optioneel verwisselbare accu maakt continu reinigen mogelijk.
Met de WV 5 Plus brengt Kärcher – de uitvinder van de accu-aangedreven Window Vac – een apparaat op de markt dat moeiteloze, streep- en druppelvrije ramenreiniging nog verder perfectioneert. Dankzij de langere looptijd van de accu kan het reinigen zonder problemen over een nog langere periode worden uitgevoerd. En dankzij het praktische verwisselbare accusysteem kunnen ramen zonder onderbreking worden gereinigd door de aanschaf van een tweede accu. De handgreep van het apparaat, met zijn zachte componenten, zorgt ervoor dat de WV 5 Plus zijn voorganger zelfs overtreft op het gebied van bediening en ergonomie. Verder is het apparaat voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie zorgt voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de randen. Het perfecte samenspel tussen de sproeifles en de microvezeldoek garandeert een effectieve reiniging en garandeert in combinatie met de Window Vac ook residuvrije schone ramen.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare accuDankzij de vervangbare accu en de optioneel tweede accu kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaal je perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met indicatie van accuniveauDoor de zachte handgreep ligt het apparaat aanzienlijk beter in de hand. Drie leds geven de laadstatus van de accu aan.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Vensterreiniging 3 maal sneller dan met de traditionele methodes dankzij de Window Vac.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|185
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 5 Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.