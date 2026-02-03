Accu aangedreven ruitenreiniger WV 5 Plus N
De WV 5 Plus N Window Vac set zorgt in een mum van tijd voor schone ramen zonder vlekken – en zonder nadruppelen. De verwisselbare accu – optioneel afzonderlijk verkrijgbaar – maakt een continue reiniging mogelijk.
Met de WV 5 Plus N brengt Kärcher – de uitvinder van de Window Vac – een apparaat op de markt dat het moeiteloos, streeploos en druppelvrij reinigen van ramen verder perfectioneert. Dankzij de langere accuduur zijn ook langere schoonmaakklussen geen probleem. Bovendien hoef je dankzij het praktische verwisselbare accusysteem alleen maar een tweede accu aan te schaffen en kun je zelfs nog langer ramen lappen zonder pauze. De handgreep van het apparaat, met zijn zachte component, zorgt ervoor dat de WV 5 Plus N zelfs zijn voorganger overtreft op het gebied van bediening en ergonomie. Verder is het apparaat voorzien van afstandhouders op de zuigmond. Deze functie zorgt voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de (kit)randen. Bij de levering is bovendien een smal zuigmondstuk voor tralievensters, bovenlichten en andere kleine ramen inbegrepen. Het perfecte samenspel tussen de sproeifles en het microvezeldoekje garandeert een effectieve reiniging en in combinatie met de Window Vac ook streeploos schone ramen.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare accuDankzij de vervangbare accu en de optioneel tweede accu kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaal je perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met indicatie van accuniveauDoor de zachte handgreep ligt het apparaat aanzienlijk beter in de hand. Drie leds geven de laadstatus van de accu aan.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Vensterreiniging 3 maal sneller dan met de traditionele methodes dankzij de Window Vac.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|185
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Videos
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 5 Plus N
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.