Met de CarpetPro reiniger RM 760 Classic hebben professionals in de bouwreiniging een beproefde basisreiniger in poedervorm voor sproei-extractie in de 2-staps-methode. Hij is zowel geschikt voor gebruik met onze Puzzi-sproei-extractieapparaten als voor onze tapijtreinigingsmachines en overtuigt met uitstekende reinigingsresultaten. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic verwijdert betrouwbaar en grondig olie, vet en minerale vervuilingen van tapijten en andere textiele vloerbedekkingen. De poederachtige consistentie zorgt voor een gemakkelijke en veilige hantering, nauwkeurige dosering en voorkomt tegelijkertijd snelle herverontreiniging.