Sproei-extractie apparaat Puzzi 10/2 Adv
Met 240 mm tapijtsproeier, antischuimdosering, RM opbergvak en standaard aansluiting voor de PW hogedrukreiniger - de Puzzi 10/2 Adv sproei-extractie voor hogere oppervlakteprestaties.
De professionele Puzzi 10/2 Adv sproei-/extractiemachine van Kärcher heeft een zeer goede zuigkracht, zorgt voor hygiënische reinigingsresultaten en maakt textieloppervlakken snel weer toegankelijk. Het sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt ze vervolgens weer op, inclusief het losgemaakte vuil, waardoor hij perfect is voor het reinigen van tapijten en andere textieloppervlakken. Met behulp van een optioneel verkrijgbare powerwashkop en de roterende borstelrol wordt de oppervlakteprestatie vergroot en de reinigingsprestatie geïntensiveerd. De geïntegreerde antischuimdosering voorkomt overmatige schuimvorming in de vuilwatertank, vooral bij het spoelen van met shampoo behandelde tapijten. Het robuuste ontwerp van de Puzzi 10/2 Adv garandeert een lange levensduur en een hoge efficiëntie - ideaal voor schoonmaakbedrijven in gebouwen of in de horeca. Het deksel van het apparaat en het vloermondstuk zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. Inbegrepen zijn: 240 mm tapijtvloermondstuk, aansluiting voor PW powerwashkop, opbergvak voor RM-tabs, ergonomische draaggreep en kabelhaak.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestaties
- Perfecte dieptereiniging van textieloppervlakken.
- Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht.
- Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaam
- Efficiënte pomp met lange levensduur.
- Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties.
Uitgebreide set voor tapijtreiniging
- Flexibele zuiglip voor optimale zuighoek en beste droogresultaten.
- 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigpijp.
- Ergonomische tweehandengreep voor meer gebruiksgemak.
Geïntegreerde aansluiting voor PW powerwashkop
- De krachtige waskop zorgt voor een hogere oppervlakteprestatie.
- Roterende borstelrol voor het rechttrekken van tapijtvezels.
- Intensievere reiniging van tapijten en textiele vloerbedekking.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Geïntegreerde ontschuimer dosering
- Ideaal voor het spoelen van met shampoo behandelde tapijten en textiele vloerbedekkingen.
- Voorkomt overmatige schuimvorming in de vuilwatertank.
Geïntegreerd opbergvak voor wasmiddeltabs
- Tabs altijd bij de hand en beschermd tegen vocht.
- Verliesvrij opbergen, zelfs tijdens transport.
- Maakt dosering op basis van behoefte mogelijk.
Kabel haak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Geïntegreerde zuigbuishouder met vloerzuigmond in de draagbeugel.
- Gemakkelijk en handig te vervoeren en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|30 - 45
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|2
|Sproeidruk (bar)
|2
|Vers/vuilwatertank (l)
|10 / 9
|krachtturbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|80
|Spanning (V)
|220 - 240
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|705 x 320 x 435
Verpakkingsinhoud
- Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs, 2 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Kabel haak
- Vloermondstuk: 240 mm
- spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/sifonbuis
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Mondstuk: Vloermondstuk, Geel
Toepassingen
- Voor dieptereiniging van tapijten en textiele vloerbedekking
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Reserveonderdelen Puzzi 10/2 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.