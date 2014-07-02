Sproei-extractie apparaat Puzzi 30/4
De Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is de economische reinigingsoplossing voor grote tapijtvloeren. Voor ergonomisch, ontspannen en snel reinigen.
Met een geluidsniveau van 66 dB (A) is de Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine de stilste machine in zijn klasse. Ideaal voor reinigen met een laag geluidsniveau. Met een schoonwaterreservoir van 30 liter en een vloerzuigmond van 350 mm is deze innovatieve sproei-/extractiemachine zeer geschikt voor het reinigen van grote tapijtoppervlakken. Ergonomisch en tijdbesparend reinigen zonder stress staat centraal bij het ontwerp van de machine. Het EASY Operation-concept en de ergonomische staande uitvoering maken bediening en gebruik veel eenvoudiger. De inwerktijd is kort dankzij duidelijke pictogrammen. Het vuilwaterreservoir is afneembaar, en de handgreep en de vorm van het reservoir zijn afgestemd op ergonomisch vervoer. Het reservoir is gemakkelijk schoon te maken zodat het ook kan worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen. De korte installatietijd bespaart tijd en geld. Vloeren drogen gaat met deze machine tot 30% sneller dan met producten van de concurrent. Dit komt onder andere door de flexibele zuigstrip die altijd voor een optimale zuighoek zorgt. De Puzzi 30/4 kan eenvoudig worden gedragen, zelfs liggend met een vol schoonwaterreservoir. En met de grote zwenkwielen kan de machine eenvoudig over trappen worden vervoerd.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact voor PW 30Door het geïntegreerde stopcontact kan de PW 30/1 flexibel zonder extra stroombron worden gebruikt. Als het stopcontact niet wordt gebruikt, wordt hij door een automatisch sluitende klep doeltreffend beschermd. De PW 30/1 verhoogt de oppervlakteprestatie, reinigt de tapijtvezels met een roterende borstel en richt ze weer op.
Afneembaar vuilwaterreservoirTer bescherming tegen verontreiniging is de handgreep van het vuilwaterreservoir aan de buitenkant aangebracht. Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen. Een korte handleiding aan de achterkant van het vuilwaterreservoir geeft een duidelijke uitleg over de productiestappen.
Extreem stille machineMet slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 de stilste sproei-extractiemachine in zijn soort. Dankzij zijn laag geluidsniveau is het apparaat universeel inzetbaar.Ook onder werktijd in bedrijven en in hotels. De lage geluidsemissie is aangenaam voor de gebruiker en maakt langerewerkintervallen mogelijk.
Grote tankinhoud
- Zelfs met een vol schoonwaterreservoir van 30 liter kan de Puzzi 30/4gemakkelijk worden vervoerd, ook als hij neerligt.
- De geïntegreerde niveau-indicatie toont de gebruiker steeds het actuele schoonwaterniveau.
- Het schoonwaterfilter beschermt de componenten en kan zonder gereedschap worden uitgenomen en gereinigd.
Gebruiksvriendelijk EASY-Operation-bedieningsconcept
- Eenvoudige selectie via draaischakelaar (apparaat uit, spray, vacuüm, spray-vacuüm).
- Zelfverklarende pictogrammen vergemakkelijken de bediening
- Goed bereikbare positie van de draaischakelaar aan de bovenzijde van het apparaat.
Ergonomisch rechtopstaand concept
- Moeiteloos en tijdbesparend werken dankzij het doordachte apparaatontwerp.
- Ergonomisch transport dankzij de speciale tankgeometrie en handgreep.
Grote transportwielen
- Dankzij de grote wielen is de Puzzi 30/4 ook aangenaam wendbaar als het reservoir vol is.
- Lichtlopende wielen van 30 cm diameter.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|60 - 75
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|3
|Sproeidruk (bar)
|4
|Vers/vuilwatertank (l)
|30 / 15
|krachtturbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|70
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kabellengte (m)
|15
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|26
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Verpakkingsinhoud
- Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
- Sproei-/zuigslang: 4 m
- Vloermondstuk: 350 mm
- spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/sifonbuis
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s), 700 mm, Roestvrij staal (RVS)
Uitvoering
- Mondstuk: Vloermondstuk, Geel
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 30/4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.