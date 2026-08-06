Sproei-extractie apparaat Puzzi 30/4 E
De stilste sproei-extractiereiniger in zijn soort: Puzzi 30/4 E met 66 dB(A). Voor reinigen van grote tapijten. Ergonomische staande uitvoering. Geïntegreerde verwarmingselementen (optionele verwarming van schoonwatertank).
De krachtige Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is met een geluidsniveau van 66 dB (A) de stilste stof-/waterzuiger in zijn klasse. Met het schoonwaterreservoir van 30 liter kunnen grote oppervlakken zonder onderbreking worden gereinigd. De oppervlakteprestatie is zelfs nog groter dankzij het geïntegreerde stopcontact voor de PW 30/1. De praktische staande uitvoering staat garant voor ergonomisch en plaatsbesparend werken, ondanks het grote volume. De machine is uitgerust met geïntegreerde verwarmingselementen voor optionele verwarming van het schoonwaterreservoir. Zo kan het schone water op een constante temperatuur worden gehouden, voor optimale reinigingsresultaten.
Kenmerken en voordelen
Extreem stille machineSlechts 66 dB(A).
Grote tankinhoudReinigung großer Flächen.
Stopcontact voor PW 30Erhöhung der Flächenleistung und mechanische Bearbeitung des Flors.
Afneembaar vuilwaterreservoir
- Zum Entleeren kann der Behälter herausgenommen werden.
Grote transportwielen
Grote tankinhoud
Goede afzuiging
Hoge reinigingsprestaties
In hoogte verstelbare handgreep
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|60 - 75
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|3
|Sproeidruk (bar)
|4
|Vers/vuilwatertank (l)
|30 / 15
|krachtturbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|70
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kabellengte (m)
|15
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Verpakkingsinhoud
- Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
- Sproei-/zuigslang: 4 m
- spuit-/zuigpistool
Uitvoering
- Mondstuk: Vloermondstuk, Geel
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 30/4 E
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
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