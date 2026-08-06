Sproei-extractie apparaat Puzzi 8/1
Krachtige reinigingsspecialist voor stoffering en voor het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken: Puzzi 8/1 stofzuiger met ergonomische, bijzonder korte bekledingszuigmond.
Robuust, duurzaam, efficiënt: de Puzzi 8/1 stofzuiger van Kärcher maakt indruk als het gaat om het reinigen van stoffering en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken met uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten en hoge kosteneffectiviteit. Het compacte sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt deze vervolgens weer af, inclusief het losgemaakte vuil. Dit zeer goede zuigvermogen zorgt er ook voor dat de textieloppervlakken snel drogen en weer beloopbaar zijn - ideaal voor de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca of in de auto-interieurreiniging. Dit omvat ook het standaard, extra korte bekledingsmondstuk voor comfortabele, ergonomische reiniging van smalle oppervlakken. Dankzij het zeer lage gewicht en de ergonomische draagbeugel is de stofzuiger gemakkelijk met één hand te vervoeren. Grote drukknoppen die met de hand of met de voet kunnen worden bediend, verhogen ook het gebruikerscomfort. Voor een beter zicht op het vuile water zijn de deksel van het apparaat en de handsproeier transparant.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte dieptereiniging van textieloppervlakken. Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmondBediening met één vinger en drukknopbediening. Praktische knopvorm maakt verschillende vasthoudposities mogelijk. Rood mondstuk met mondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerpMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk. Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Quickstart-illustratie voor eenvoudige bediening.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Opvouwbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Groot open vulgat voor zoet water
- Handig, veilig en snel vullen met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximale niveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van het apparaat.
Geïntegreerde opbergruimte voor meubelzuigmond
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
- Verliesvrije opslag, ook tijdens transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|8 / 7
|krachtturbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Verpakkingsinhoud
- Kort meubelmondstuk met handgreep
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabel haak
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Oranje
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor de gerichte behandeling van vlekken op textieloppervlakken
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte reiniging van stoffering op hygiënisch gevoelige plaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 8/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.