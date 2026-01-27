De vloeibare en fosfaatvrije CarpetPro-reiniger RM 764 OA, die Woolsafe-gecertificeerd is en daardoor ook geschikt is voor natuurlijke vezels, overtuigt met uitstekende resultaten bij het reinigen van alle textiele vloerbedekkingen. Of het nu gaat om synthetische of natuurlijke vezels - de krachtige, gebruiksklare basisreiniger verwijdert betrouwbaar olie, vet en minerale verontreinigingen, evenals onaangename geuren zoals tabaksrook, zweet of urine. CarpetPro Reiniger RM 764 OA is ideaal voor professionele reinigingsprofessionals voor sproei-extractie met Puzzi sproei-extractieapparaten en tapijtreinigingsmachines in de 2-staps methode.