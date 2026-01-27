Direct inzetbaar, tot 50 procent sneller droog dan andere basisreinigers en daarom ideaal voor drukbezochte ruimtes in de professionele gebouwreiniging: onze CarpetPro reiniger, sneldrogend RM 767 OA. Het fosfaatvrije éénstaps sproei-extractiemiddel is te gebruiken met zowel onze Puzzi sproei-extractieapparatuur als onze tapijtreinigingsmachines (BRC). Het zorgt ervoor dat de vloer snel weer begaanbaar is, lost betrouwbaar olie, vet en minerale verontreinigingen op, absorbeert indringende geuren zoals tabaksrook of kookvet en verbetert de hygiëne van bekleding en vloerbedekking. Dankzij deze eigenschappen is de sneldrogende CarpetPro-reiniger RM 767 OA ideaal voor het reinigen van tapijten, gestoffeerde meubels of autostoelen en andere textielbekledingen bij het reinigen van voertuigen.