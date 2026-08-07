Gebruikt na een grondige reiniging, voorkomt de CarpetPro-impregnering RM 762 van Kärcher effectief een snelle herverontreiniging, waardoor de intervallen tussen natte reiniging worden verlengd en de kosten worden verlaagd. De speciale impregnering voor synthetische en natuurlijke vezels is Woolsafe-gecertificeerd, verzegelt de vezels in plaats van ze aan elkaar te plakken en verhoogt hun weerstand. Op geïmpregneerde oppervlakken komt droog vuil vrij en kan eenvoudig worden opgezogen. Nat vuil daarentegen rolt direct van de vezels af en is dan eenvoudig te verwijderen. CarpetPro Impregnation RM 762 is geschikt voor gebruik met Puzzi sproei-extractie-apparaten of eenvoudige sproei-apparaten, is fosfaatvrij en voorkomt zo algenvorming in de waterkringloop.