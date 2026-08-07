Met de CarpetPro conditioner RM 763 van Kärcher kan de spoelinspanning tot 50 procent worden verminderd en kunnen tegelijkertijd vezels en kleuren van alle textiele vloerbedekkingen worden opgefrist - snel, gemakkelijk en veilig. De neutraliserende spoeling voor sproei-extractie in de 1-staps methode met Puzzi sproei-extractieapparaten of tapijtreinigingsmachines (BRC) verwijdert op betrouwbare wijze resten van oppervlakteactieve stoffen na basisreiniging, maar ook lichte olie-, vet- en minerale vervuilingen. Het Woolsafe-gecertificeerde middel is geschikt voor zowel synthetische als natuurlijke, alkaligevoelige tapijtvezels van bijvoorbeeld scheer- en schapenwol, die bovendien veilig worden geneutraliseerd. De geringe spoelinspanning en de sneldrogende eigenschappen van de CarpetPro RM 763 spoeling zorgen voor aanzienlijk kortere droogtijden en dus snellere toegang tot de gereinigde oppervlakken.