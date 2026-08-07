CarpetPro spoelmiddel RM 763, 1l
Neutraliserende, sneldrogende conditioner voor tapijten en synthetische en natuurlijke textieloppervlakken. Verwijdert vuil- en tensideresten, verfrist vezels en kleuren.
Met de CarpetPro conditioner RM 763 van Kärcher kan de spoelinspanning tot 50 procent worden verminderd en kunnen tegelijkertijd vezels en kleuren van alle textiele vloerbedekkingen worden opgefrist - snel, gemakkelijk en veilig. De neutraliserende spoeling voor sproei-extractie in de 1-staps methode met Puzzi sproei-extractieapparaten of tapijtreinigingsmachines (BRC) verwijdert op betrouwbare wijze resten van oppervlakteactieve stoffen na basisreiniging, maar ook lichte olie-, vet- en minerale vervuilingen. Het Woolsafe-gecertificeerde middel is geschikt voor zowel synthetische als natuurlijke, alkaligevoelige tapijtvezels van bijvoorbeeld scheer- en schapenwol, die bovendien veilig worden geneutraliseerd. De geringe spoelinspanning en de sneldrogende eigenschappen van de CarpetPro RM 763 spoeling zorgen voor aanzienlijk kortere droogtijden en dus snellere toegang tot de gereinigde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|12
|pH
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|75 x 75 x 270
Eigenschappen
- Maakt spoeltijd half zo lang
- Kortere droogtijden
- Snel herstel
- Kleuren en vezels worden opgefrist
- Alkaligevoelige vezels zoals wol worden geneutraliseerd
- Aangename, frisse geur
- Materiaalvriendelijk
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Stoffen oppervlakken