De tabletvormige CarpetPro-reiniger iCapsol, Tabs RM 760 zorgt dankzij de innovatieve iCapsol-technologie voor zeer goede reinigingsresultaten met bijzonder korte droogtijden. De zelfoplossende tabletten zijn afzonderlijk verpakt in wateroplosbare, reinigingsondersteunende folie, waardoor ze zeer gemakkelijk te doseren en veilig in gebruik zijn. De krachtige basisreiniger voor sproei-extractie met onze Puzzi stofzuigers en tapijtreinigingsmachines verwijdert betrouwbaar zelfs zware olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Naspoelen is niet nodig, omdat de innovatieve, tijd- en kostenbesparende iCapsol-technologie het vuil bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen inkapselt, tijdens het drogen uitkristalliseert en vervolgens zonder naspoelen eenvoudig met een borstelzuiger kan wegzuigen. De fosfaatvrije CarpetPro-reiniger iCapsol, Tabs RM 760 is Woolsafe-gecertificeerd en daarmee geschikt voor vloerbedekkingen van zowel synthetische als natuurlijke vezels.