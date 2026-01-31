Dispozitiv de curățare a filtrului
Datorită dispozitivului de curățare a filtrului pentru aspiratoare VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax, filtrul de admisie a aerului poate fi curățat cu ușurință.
Dispozitivul de curățare a filtrului pentru aspiratoarele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax nu numai că face posibilă curățarea simplă a filtrului de admisie a aerului prin câteva mișcări ale mâinii, dar prelungește și durata de viață a acestuia. Curățarea filtrului este aproape automată: pur și simplu îl introduceți în dispozitivul de curățare a filtrului, iar mecanismul de rotație manuală și aspirarea simultană asigură un prefiltru curat în permanență. Vă rugăm să rețineți: cel de-al doilea filtru de admisie a aerului trebuie introdus în prealabil în aparat. Un filtru de admisie a aerului este, de asemenea, inclus în accesoriile pentru schimb.
Caracteristici si beneficii
Manevrare ușoară
- Introduceți filtrul de admisie a aerului și aspirați praful cu aparatul pornit.
- Curățarea ușoară a filtrului de admisie a aerului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|130 x 50 x 140
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată