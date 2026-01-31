Ca parte a sistemului de filtrare în 3 etape cu ciclon, admisie aer și filtru HEPA sau de spumă, filtrul de admisie filtrează particulele fine din aer în timpul aspirării, înainte ca aerul să fie purificat din nou de filtrul de evacuare (HEPA 12 sau filtru de spumă de evacuare, în funcție de aparat). Recomandarea noastră: curățarea regulată a filtrului de admisie și utilizarea dispozitivului pentru curățarea filtrului. Compatibil cu dispozitivele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.