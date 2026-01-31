Datorită perilor moi și delicați, peria curăță cu un efect de durată, fără a lăsa reziduuri. A fost dezvoltată special pentru VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Peria impresionează prin forma și peri înclinați și este perfectă pentru curățarea eficienta a prafului de pe suprafețe sensibile, de dimensiuni mari și mici.