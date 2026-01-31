Set de accesorii auto
Cu setul de accesorii auto pentru modelele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax, curățați interiorul autovehiculelor într-o clipă.
Curățarea optimă a interiorului autovehiculului cu ajutorul setului special de accesorii pentru dispozitivele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Duza largă pentru tapiserie permite curățarea rapidă și eficientă a scaunelor. Furtunul prelungitor flexibil este ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, iar duza lungă pentru spații înguste.
Caracteristici si beneficii
Duză lată pentru tapițerie
- De asemenea, curăță rapid și eficient suprafețe mai mari.
Duză flexibilă pentru rosturi
- Duza flexibilă pentru spații înguste permite curățarea zonelor mici.
Furtun de prelungire flexibil.
- Chiar și locurile greu accesibile pot fi atinse cu ajutorul furtunului prelungitor.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Interiorul vechicolului
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Scaune auto