Set de accesorii auto

Cu setul de accesorii auto pentru modelele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax, curățați interiorul autovehiculelor într-o clipă.

Curățarea optimă a interiorului autovehiculului cu ajutorul setului special de accesorii pentru dispozitivele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Duza largă pentru tapiserie permite curățarea rapidă și eficientă a scaunelor. Furtunul prelungitor flexibil este ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, iar duza lungă pentru spații înguste.

Caracteristici si beneficii
Duză lată pentru tapițerie
  • De asemenea, curăță rapid și eficient suprafețe mai mari.
Duză flexibilă pentru rosturi
  • Duza flexibilă pentru spații înguste permite curățarea zonelor mici.
Furtun de prelungire flexibil.
  • Chiar și locurile greu accesibile pot fi atinse cu ajutorul furtunului prelungitor.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Domenii de intrebuintare
  • Interiorul vechicolului
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Scaune auto