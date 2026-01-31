Curățarea optimă a interiorului autovehiculului cu ajutorul setului special de accesorii pentru dispozitivele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Duza largă pentru tapiserie permite curățarea rapidă și eficientă a scaunelor. Furtunul prelungitor flexibil este ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, iar duza lungă pentru spații înguste.