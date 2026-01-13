Conectarea, deconectarea si repararea sunt realizate simplu - cu cuplaj de furtun universal din aluminiu premium, fara coroziune, cu cleme cu caneluri din plastic moale, pentru manevrare deosebit de confortabila. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplajelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cupla universala premium a furtunului este compatibila cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.